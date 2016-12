Van contra líder estatal del PRI, Javier Duarte, y Bermúdez Zurita por delitos de lesa humanidad en Veracruz

Familiares de personas desaparecidas en Veracruz procederán legalmente en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita y Felipe Amadeo Flores Espinosa por delitos de lesa humanidad.



Sobre los ex funcionarios pesa la sospecha de haber protegido a organizaciones criminales en Veracruz como Los Zetas y el Cártel de Jalisco, en cuyas zonas de influencia se han registrado muchas desapariciones.



La integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, reveló que ya se afinan las denuncias que presentarán, pues hay elementos proceder contra el ex gobernador, del ex secretario de Seguridad Pública y del ex procurador general de Justicia.



“Tenemos incluso a Amadeo Flores que anda pavoneándose de un lado para otro como si fuera un servidor público meritorio. Es una persona que tiene cuentas muy grandes. Todos ellos necesitan que se les investigue. Yo no digo que los acusen de antemano, sino que se les investigue”.



Añadió que “hay muchos nombres que están en esferas muy encumbradas o que estuvieron. Ahí tienes a Duarte de Ochoa, es un delito contra la humanidad lo que él hizo aquí en Veracruz. Bermúdez Zurita lo mismo.