Foto tomada de BBC.com

CAMILA MENDOZA



Cientos de niñas en Kenia este año no disfrutarán de celebrar la Navidad con sus familias. En lugar de eso, se estarán preparando para pasar las fiestas en sus escuelas; la razón es más horrorosa y escalofriante de lo que muchos de nosotros podemos imaginar...



Estas niñas de hasta 15 años cuentan que lo hacen para escapar de sus padres, quienes las obligan por cuestiones culturales y económicas a someterse a una mutilación genital. De esta manera, se aseguran de que sus hijas se casen "de la forma debida" y así obtener dinero a cambio.



Todo menos amor familiar



La costumbre es que una vez finalizada la mutilación, sus padres le presentan a su futuro esposo y este les paga con ganado y dinero. A pesar de que esta práctica fue decretada ilegal en el 2011 (una medida bastante tardía), todavía se lleva a cabo en varios lugares de Kenia.



La época de las fiestas es la más riesgosa para las niñas, ya que son las fechas en las que tradicionalmente se realizan las mutilaciones.



Una realidad que asusta



Los directores de las escuelas son quienes se aseguran de que las niñas reciban asilo y de que asistan a clase durante el año para prevenir ser víctimas del matrimonio infantil o de una mutilación genital.



A pesar de las medidas que se toman, se estima según las cifras del gobierno que 1 de cada 5 mujeres de entre 15 y 49 años es víctima de este horrible acto en Kenia. Esta es una clara evidencia de que la línea entre lo legal y lo ilegal no detiene el comportamiento salvaje de varios.



¿Cómo terminar con esta situación?



Muchas comunidades locales apoyan a estas niñas y están realizando una campaña de antimutilación genital para sensibilizar a la sociedad.



En muchos casos, la situación de las niñas no tiene salida. Se ven obligadas a aceptar lo que sus padres les imponen y una vez casadas comienzan a depender económicamente de su marido. Según activistas, la problemática no ha cambiado a pesar de haber sido declarada ilegal, sino que más bien se ha volcado a la clandestinidad.



Es deplorable que hoy en día suceda esto; refleja lo mucho que nos queda por progresar y el lamentable hecho de que la esencia machista está todavía instalada en varios países. En este caso en concreto, las niñas son concebidas objetos de placer para hombres mayores. Se pasa por alto su integridad, sus deseos, sus oportunidades y sus derechos como personas.



Como mujer, es indescriptible la impotencia que siento al saber que muchas de niñas tienen que atravesar estos episodios de terror que de seguro las marcarán de por vida. Pero, al menos, puedo escribir estas palabras y lograr que sean leídas. Esto me calma, porque tengo la convicción de que conocer esta situación es el primer paso para revertirla.



Con información de VIX

http://www.vix.com/es/poder/173766/mutilacion-genital-cientos-de-ninas-en-kenia-huyen-de-sus-familias-para-escapar-de-esta-tortura