Desmaquillarte ya no será un problema

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-14:52:16 Redacción

POR:

ISABEL RODRIGUEZ



Dicen que la cara es el espejo del alma y, no es para menos, su cuidado requiere de una atención especial.



Por eso, hoy quiero compartir contigo algunas preparaciones naturales para que desmaquillarte deje de ser un problema. Con ellas, conseguirás una limpieza total sin tener que recurrir a desmaquillantes químicos.



#6 Miel y bicarbonato



Para las digestiones pesadas y los dolores de garganta pero también para ¡desmaquillarte! La miel y el bicarbonato son un remedio natural altamente efectivo cuando se trata de eliminar el maquillaje. Solo tienes que mojar un paño con miel y espolvorear el bicarbonato.



#5 Aceite de oliva



No es la primera vez que hablamos de las propiedades de aceite de oliva y, en materia de desmaquilladores, es un agente altamente efectivo y recomendable para pieles secas.



SI prefieres optar por un desmaquillante de los que hay en el mercado, no olvides buscar uno con base de aceite si tienes la piel sensible o seca.



#4 Aceite de bebé



Si lo prefieres, el aceite de bebé también es una buena alternativa para eliminar el maquillaje, sobre todo al tan temido rímel. Aplícalo sobre un algodón y retira los restos con un paño húmedo, la sensación es espectacular.



#3 Leche



¿Sueles usar poco maquillaje? Entonces lo mejor es que optes por desmaquillarte con leche. Es perfecta para eliminar el maquillaje de los ojos pero si no usas demasiada base, también es efectiva para el resto de la cara. Un desmaquillador natural ideal para pieles sensibles.



#2 Vaselina



Más allá de sus propiedades curativas para los labios, la vaselina puede ayudarte a eliminar los restos de rímel y maquillaje de ojos. En este caso, solo te lo recomiendo para esta zona y, siempre y cuando, vaya acompañado de una buena limpieza posterior. Su densidad hace que no esté recomendada como desmaquillante en el resto de la cara.



#1 Vapor



El poder del agua es indiscutible y, del vapor, no lo es menos. Si quieres eliminar fácilmente tu maquillaje de manera natural, hazte un buen baño de vapor y verás cómo sale sin necesidad de esfuerzo.



Con información de VIX

http://www.vix.com/es/belleza/158880/desmaquillarte-ya-no-sera-un-problema-con-estos-6-poderosos-aliados