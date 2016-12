Liberan a ex vocero de Guillermo Padrés

Luego de pagar una fianza de un millón 185 mil pesos, el ex vocero de Guillermo Padrés Elías, Jorge Morales Borbón fue liberado del Centro de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, donde permanecía por el delito de extorsión en prejuicio con empresarios de medios de comunicación.



El juez que otorgó la libertad a Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social, durante el sexenio del ex mandatario panista, determinó que éste continuará sujeto a proceso penal, incluso estará obligado a firmar cada viernes ante el juzgado y se le colocó un aparato de GPS en el tobillo para evitar que huya del estado.



La Procuraduría General de Justicia de Sonora confirmó que de acuerdo a lo dispuesto por el Nuevo Sistema Penal acusatorio, el ex funcionario obtuvo su libertad sin ser absuelto ni exonerado de los delitos que se le imputan.



“Este beneficio jurídico le permitirá continuar con el juicio que se le sigue por los delitos que se le imputan fuera del Cereso 1 de Hermosillo; Jorge M. no fue absuelto ni exonerado de las acusaciones que pesan en su contra por los delitos y se trata de una garantía económica fijada por el juez que le permita continuar su proceso penal en libertad", dictó el boletín oficial.



Morales Borbón pasó nueve meses 22 días en el Cefereso de Hermosillo, pero ahora deberá cumplir con las disposiciones legales para continuar su proceso en libertad condicional, es decir, firmar cada viernes ante el juzgado, no salir de la ciudad y portar un equipo localizador de GPS para ubicarlo.



