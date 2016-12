Diputados no deben fingir ‘amnesia’ ante crisis de Veracruz, reclama el PRD; promete parar bonos y abusos Tweet Los legisladores no deben caer en ‘amnesia’ y olvidar que son representantes populares, por lo que no deben caer en abusos, advirtió el legislador plurinominal del PRD Sergio Rodríguez Xalapa - 2016-12-24 13:17:01 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Si en la Legislatura del Estado de Veracruz surgiera alguna intención de que los diputados gozaran de bonos o privilegios, como el que se aprobaron los diputados federales, la bancada perredista iría en contra, resaltó el legislador plurinominal del PRD, Sergio Rodríguez Cortés.



Y es que resaltó, los legisladores no deben caer en ‘amnesia’ y olvidar que son representantes populares, por lo que no deben caer en abusos.

