No logra parar el gobierno panista de Veracruz las desapariciones; reportan 10 caso en días recientes en el Puerto Tweet Lucía Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito acusó que esta semana en varios puntos de la ciudad de Veracruz desaparecieron alrededor de 10 personas de diferentes edades Veracruz - 2016-12-24 13:10:18 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Lucía Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito acusó que esta semana en varios puntos de la ciudad de Veracruz desaparecieron alrededor de 10 personas de diferentes edades.



"Esta semana tenemos como unos diez casos de desapariciones en el puerto; realmente ya no deben seguir existiendo, se siguen dando y no veo manera de detenerlas con una impunidad del 99%", dijo.



Comentó que algunos familiares ya presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sin embargo otros tienen miedo a hacerlo.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE Facebook

Deja tu comentario