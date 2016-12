EI quema vivos a dos presuntos soldados turcos

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió un video que muestra a dos presuntos soldados turcos quemados vivos, unas imágenes sobre las que Turquía guarda silencio.



La publicación de este video en las páginas web yihadistas se produce en plena batalla entre las tropas turcas y los yihadistas en el norte de Siria, con muchas bajas en los dos bandos. Además casi 90 civiles murieron desde el jueves en los bombardeos de la aviación turca, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).



En el video de 19 minutos, firmado "Provincia de Alepo" del EI, en el norte de Siria, se ve cómo encadenan y queman vivos a dos hombres que afirman ser soldados turcos, secuestrados por los yihadistas.



Desde la difusión de las imágenes, muchos internautas turcos tienen dificultades para acceder a las redes sociales, sobre todo a Twitter, YouTube y Facebook, según Turkey Blocks, página especializada en la vigilancia de la censura en internet.



Pese a ello, en Twitter abundan los comentarios de usuarios turcos. "Es una pesadilla", declara uno. Otro afirma estar "a punto de perder la cabeza en este país".



El país lleva meses traumatizado por varios atentados (varios de ellos atribuidos al EI), una intentona golpista y, esta semana, el asesinato del embajador ruso en Ankara.



Las autoridades turcas aún no han reaccionado el viernes por la tarde, pero medios de prensa afirmaron que estaban estudiando las imágenes.



Sin mencionarlo explícitamente, el ministro de Defensa, Fikri Isik, declaró la noche del viernes que "actualmente, estimamos que tres de nuestros soldados están en manos de Dáech (acrónimo árabe de EI). En cuanto al resto, son alegaciones no corroboradas".



Este viernes la policía turca detuvo en Estambul a 31 personas y buscaba a otras 10, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu, sin precisar si la redada tiene algo que ver con el vídeo.



- Macabro -

En el video, el verdugo, que habla sobre todo en turco, arremete contra el presidente Erdogan, al que reprocha que haya abierto la base aérea turca de Incirlik (sur) a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, y llama a "sembrar la destrucción" en Turquía.



La puesta en escena macabra de las imágenes recuerda otras imágenes, publicadas el año pasado, en las que el grupo yihadista prende fuego a un piloto jordano que había capturado.



Antes de ser quemadas, las dos víctimas se presentaron, en turco, diciendo que eran Fethi Sahin, nacido en Konya (centro de Turquía), y Sefter Tas, de 21 años y que sirvió en Kilis (sudeste).



Según la prensa turca, un militar llamado Sefter Tas fue secuestrado por el EI el 1 de septiembre de 2015. Ankara no lo confirmó.



El ejército turco afirmó el mes pasado haber perdido el contacto con dos de sus soldados en Siria. Antes, la agencia de prensa afiliada al EI, Amaq, reivindicó su secuestro, que tampoco fue confirmado por Ankara.



La publicación del vídeo se produce horas después de que el presidente turco afirmara la "determinación" del país en el combate contra el EI pese a las bajas sufridas en Al Bab, un bastión yihadista del que se quieren apoderar los rebeldes sirios, con la ayuda de Turquía.



Dieciséis soldados turcos murieron el miércoles en Al Bab, el balance más mortífero en un sólo día para Ankara desde el comienzo, a finales de agosto, de su intervención militar en el norte de Siria.



Según el OSDH, al menos 88 civiles, entre ellos 21 niños, murieron en 24 horas en bombardeos aéreos turcos en Al Bab.



Al menos 35 soldados turcos murieron en Siria desde el lanzamiento, el 24 de agosto, de la operación turca "Escudo del Éufrates", según las autoridades.