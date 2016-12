Soldado desaparecido tras explosión de Tultepec

Ahora, familiares del soldado John Gutiérrez lo buscan en todos los hospitales a donde se ha trasladado a los sobrevivientes de la tragedia.



Entrevistado por el diario Excélsior, uno de sus hermanos señaló:



"Pues queremos encontrarlo, qué mejor que fuera con vida ¿no?, pero ya de la manera que sea, en deceso, no quisiera decirlo, pero así sean pedazos de su cuerpo que certifiquen que son de él, auténticos y no quedarnos con la incertidumbre de que quedó ahí tirado o que no lo hayan encontrado".



Incluso, la esposa del militar ha visitado las instalaciones del Servicio Médico Forense para identificar restos encontrados en el lugar de la explosión, pero no coinciden con los de su marido.



Con información de Excélsior/ SDP Noticias

