Poca afluencia de turistas en Puerto de Veracruz

La afluencia de turistas durante el actual periodo vacacional de invierno ha estado muy por debajo de las expectativas de los prestadores de servicios, con una ocupación que apenas alcanza el 30 por ciento, señaló Guillermo Macías Lagunes, secretario de la Asociación de Guías Turísticos en el Estado.



De acuerdo al integrante del sector, el arribo de visitantes a los diferentes destinos de Veracruz no se compara con lo ocurrido en años anteriores, lo que pudiera estar relacionado con la escasa promoción en medios nacionales y los problemas económicos.



\"A comparación con el año pasado estamos muy abajo. La expectativa que teniamos era del 60 por ciento en promedio, pero ahorita si acaso tenemos un 25 o 30 por ciento\", mencionó.



Macías Lagunes indicó que lo reflejado en la zona metropolitana de Veracruz es un reflejo de lo que pasa en otros destinos como Xalapa, Tajín, Los Tuxtlas u Orizaba, pues Veracruz-Boca del Río suele tener mayor ocupación.



\"Creemos que pudo haber afectado el hecho de que las clases se extendieron por cuestiones de calendario, pero también porque no se vio promoción o campañas en medios y en general la economía está muy golpeada\", expuso.

Guillermo Macías agregó que la imagen que se ha generado sobre Veracruz debido a hechos de violencia, inseguridad e inestabilidad social, también repercutió para que foráneos decidieran no venir a la entidad.



El representante de la Asociación de Guías Turísticos confió en que el panorama mejorará a pesar de que ya son vísperas de navidad; no obstante, se espera que las condiciones climáticas también contribuyan para el recibimiento de turismo regional y nacional.