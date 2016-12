Pide alcalde de Ixtac apoyo de ediles para optimizar beneficios

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Aquileo Herrera Munguía, señaló que sólo con el apoyo de legisladores y funcionarios de las diversas dependencias pueden los ayuntamientos optimizarlos beneficios para sus ciudadanos, lo cual requiere de hacer las gestiones necesarias.



Indicó que en este año se trabajó de cerca con el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, quien les ayudó a gestionar recursos en este 2016 pero también ya se tienen otros etiquetados para el próximo año.



Agregó que la diputada federal Lilián Zepahua les apoyó con algunos trámites para obras de caminos en Tuxpanguillo.



Comentó que se hizo un buen trabajo con el ex delegado de la SCT, William Knight, y ahora que se realizó el cambio de éste se espera que no se tengan atrasos en lo que se venía realizando.



Herrera Munguía indicó que con el apoyo de la Sedatu se logró regularizar y mejorar parques públicos, de los cuales actualmente se trabaja en cinco, en donde la inversión se hizo en paripeso, es decir, la mitad aportó el ayuntamiento y el resto esa dependencia.



Mencionó que hay planes de seguir laborando en otros proyectos con la Sedatu, de cuyo titular, Pedro Yunes Choperena, se espera continuar recibiendo su apoyo como hasta ahora.



Herrera Munguía destacó que los recursos de los ayuntamientos no alcanzan para solventar todas las necesidades de la población, de ahí que sea necesario apoyarse en los legisladores y funcionarios a fin de optimizar el dinero que se puede aplicar en beneficio de la gente.



Agregó que en este año, desde inicios de año comenzaron a padecer los retrasos en la entrega de recursos, mismos que hoy tienen a este ayuntamiento con un pendiente de 12 millones de pesos en recursos del Impuesto Sobre la

Renta, FISM y la bursatilización, lo que afectó el ritmo de trabajo que se traía.

Reconoció que a la fecha no se sabe qué solución habrá en cuanto a esa situación, por lo que se procedió a interponer la denuncia correspondiente.