Que Obama muera y Michelle viva entre gorilas, deseos de colaborador de Trump para 2017

Carl Paladino, codirector de la campaña presidencial de Donald Trump en el estado de Nueva York, hizo comentarios calificados de racistas contra la pareja formada por el presidente Barack Obama y su esposa Michelle.



Publicados en un periódico de la ciudad de Buffalo, los comentarios de Paladino expresan su deseo de que el mandatario muera en 2017, y de que Michelle Obama sea liberada en las zonas remotas de Zimbabwe para vivir con gorilas.



Tras afirmar que se reunió con Trump, sus principales asesores y miembros nominados para el gabinete, Paladino dijo que desea para el año nuevo que Obama contraiga la enfermedad de las vacas locas luego de ser sorprendido teniendo relaciones con una (vaca) Hereford.



Añadió que esperaba que Obama muera antes de su juicio y sea enterrado en un pastizal para vacas junto a (la asesora presidencial, también afroamericana) Valerie Jarrett, que según una fantasía de Paladino sería decapitada por un yihadista.



Acerca de Michelle Obama, el excandidato a la gubernatura de Nueva York afirmó: me gustaría que regresara a ser hombre y que fuera puesta en libertad en las zonas remotas de Zimbabwe, donde viviría una vida confortable en una cueva con Maxie, el gorila.



Paladino confirmó cada una de sus palabras en una carta abierta, pero indicó que no tenían nada que ver con la raza de los Obama. Acusó que esa acusación es típica de los medios de información liberales.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una declaración de condena a las palabras de Paladino, de quien dijo tiene una larga historia de comentarios racistas e incendiarios.



Cuomo asentó que Paladino no tiene credibilidad entre los neoyorquinos, pero que sus palabras de todos modos son ofensivas.



