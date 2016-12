Lanzan en Orizaba campaña contra uso de pirotecnia

Con el objetivo de evitar quemaduras y amputaciones en los menores, ya que de acuerdo con la Fundación Michou y Mau en los últimos 40 días del año es cuando se presentan más accidentes de este tipo, la empresa Grupo Rogsa puso en marcha la campaña \"En estas fiestas que tu celebración no se vuelva tragedia\".



Alonso Domínguez Ferráez, empresario radiofónico, indicó que cada año, en mayor o menor media, se conoce de heridos y víctimas fatales en accidentes que están relacionados con la venta de los fuegos artificiales, que para muchos no pueden faltar en una fiesta, pero que sin embargo, muchas veces son perjudiciales.



“La manipulación incorrecta de los mismos, la falta de supervisión y seguridad son los causantes de lesiones auditivas, quemaduras, heridas abiertas y amputaciones, además de incendios”, expuso.



Domínguez Ferráez destacó que la fundación Michou y Mau, que se dedica a la atención de niños con quemaduras graves, refiere que el Estado de México es donde mayor número de percances se presenta debido a que muchos pueblos se dedican a la cohetería.



“Incluso, la coordinadora de Prevención y Relaciones Públicas de Michou y Mau, Patricia Suárez, dijo que la época de mayor riesgo de quemaduras en niños se inicia desde las Fiestas Patrias de septiembre hasta el 7 de enero, y en este año, a partir de la segunda quincena de noviembre, se han enviado a Galveston,

Tecas, por parte de la fundación, un promedio de dos menores accidentados al día”, apuntó.



El empresario destacó que hoy en día, la pirotecnia usa más sustancias químicas en vez de pólvora negra, los cuales representan un mayor riesgo.



Explicó que antes se requería de 20 gramos de pólvora negra, pero ahora se usan 4 gramos de perclorato, y esta cantidad puede causar desde una quemadura de segundo grado hasta el desmembramiento de una mano.



Ante ello, comentó, se ha decidido iniciar la campaña \"En estas fiestas que tu celebración no se vuelva tragedia\", con la cual se pretende concientizar a los padres de familia para que no pongan en riesgo a sus hijos con pirotécnica, actividad a la que se espera se sumen otros medios, instituciones y la sociedad en general.