Exhortan evangélicos a no derrochar en Navidad

El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, llampo a la sociedad a no olvidar el origen cristiano de las celebraciones navideñas y no a materializar la época con compras desproporcionadas.



Es necesario, resaltó, recordar que la celebración de la navidad tiene su origen en el naciomiento de Jesucristo, por lo que el motivo de estas fechas debe ser pensar en Dios, reflexionar, orar por la paz, el amor y por que cada persona sea lo mejor que pueda.



Enfatizó que no se trata de pensar en la navidad como una época de compras al haber recibido el aguinaldo, pues estas festividades no tienen un propóstio material.



En ese sentido conminó a la población a reflexionar sobre sus gastos, para no caer en derroche y compras desproporcionadas, pues recordó que no se puede olvidar que hay una generalizada situación económica difícil.



Además, reslató, la situación que pasa en el estado y el país es dolorosa, esto al referirse a la violencia, por lo que hizo hincapié en que es necesario orar y esforzarse por ser mejores personas.



Asimismo, refirió que la cena de navidad e sun momento familiar, de unión, por lo que no se trata de comidas ostentosas, sino de compartir.



La gente debe hacer una instrospección, dijo, y buscar tener a Dios en su corazón.