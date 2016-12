Sistema Arrecifal Veracruzano sin plan ambiental

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano no cuenta con un plan de manejo ambiental a pesar de que tiene más de 20 años de haberse denominado como área natural protegida por lo que estos nombramientos son únicamente en papel, criticó Greenpeace México.



Miguel Rivas Soto, campañista de océanos de Greenpeace México, lamentó que no exista un programa de preservación para los arrecifes veracruzanos dada su importancia en la zona.



“A pesar de que ha sido un arrecife que ha soportado el crecimiento urbano pues sí la ampliación del puerto lo va a perjudicar, hay arrecifes que no han sido declarados en la manifestación de impacto ambiental… nosotros queremos mostrar este como uno de muchos ejemplos de cómo nuestras áreas protegidas en realidad se están viendo afectadas porque no hay una real protección ni para nuestros océanos ni para nuestras áreas naturales protegidas.



“Sí, son áreas naturales protegidas de papel. Mientras no exista un marco, un programa de manejo que nos diga cómo esas áreas naturales protegidas van a ser financiadas, cómo se van a proteger, cuál es el personal que se necesita pues en realidad no sirven de nada, sólo sirven para un discurso, para un decreto que queda ahí”, explicó.



Rivas Soto hizo el llamado al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo Maza para que se acelere la implementación de planes de manejo ambiental en las áreas naturales protegidas no sólo de Veracruz sino también del Caribe.