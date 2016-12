Dan fecha para fallo de licitación de obra en ex hacienda de Toxpan

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-20:27:35 Córdoba El martes 27 darán fallo de licitación de obra en ex hacienda de Toxpan Se difirió la fecha para el martes 27 de diciembre dar el fallo correspondiente a la licitación pública nacional del proyecto de la alcoholera, la galería de arte y el claustro de la exhacienda de San Francisco Toxpan, para analizar las carpetas económicas que entregaron las dos empresas que pasaron el corte de la participación de acuerdo a los filtros que establece el mismo proceso.



Las empresas que están en análisis y podrían ser elegibles para realizar la obra en la que se invertirán 20 millones de pesos, son Refa Construcciones S. A. de C. V, y Hugo Fernández S. A. de C. V., informó el director de Obras Públicas José Javier Medina Rahme.



Tras una reunión de trabajo se tomó la decisión de dar unos días más de análisis de las información de las empresas, pues el fallo tendría que haberse dado el 20 de diciembre pero ahora será el marte 27 de diciembre a las 12:00 del día, cuando se emita el fallo de la empresa ganadora para que se contrate en esa misma semana.



Los 20 millones de pesos son parte en un 50% de una gestión ante la Secretaría de Cultura Federal y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), realizado por el Ayuntamiento y el otro 50% lo aportara el mismo municipio, mientras que el INAH estará como supervisando las acciones por ser la ex hacienda un monumento histórico.

La obra iniciará a principios de enero y deberá estar concluida en Octubre del 2017, previo al Festival Internacional de Danza que se realiza cada dos años y para el cual la ex hacienda de Toxpan ya está comprometida como una de las sedes para realizar talleres, clases y presentaciones.