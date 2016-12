Las tragedias aéreas del Sur de Veracruz

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-19:58:49 Coatzacoalcos Aún no aparece la avioneta de Mérida Hace seis años, una búsqueda similar se había iniciado, porque un avión particular de 12 plazas tipo Cessna había desaparecido frente a las costas de Coatzacoalcos.



El 6 de octubre de 2010, había trascendido que un avión particular de 12 plazas tipo Cessna que despegó en medio de la nubosidad a las 7:45 de la mañana del aeropuerto de Minatitlán con destino al puerto de Veracruz, habría desaparecido minutos después en la sierra de Santa Martha.



La aeronave 511 Citation, llevaba a bordo ocho tripulantes, seis de ellos altos ejecutivos de la cadena comercial Coppel y dos pilotos.



La tripulación integrada por: Fredy Arturo Peraza Sarmiento, gerente de Estructuras de Coopel, Salvador Leyva Sánchez, director Nacional de Diseño; David Jurado Soria, Coordinador de Construcción en Culiacán; Norma Leticia Torres Medina, Coordinadora de Proyectos; Brenda Guadalupe Camacho Gastélum, Centralizadora de Inmuebles y Alejandro Quintero Osuna, Gerente de Instalaciones, así como los pilotos Javier Montoya (piloto) y Bernardo Estrada(Copiloto), quienes fallecieron.



Según reportes de las corporaciones policíacas y de aeronáutica civil, el avión tipo Cessna desapareció del radar de la torre de control tras el despegue, que dado a las condiciones climatológicas dificultaba la salida.



Las partes de la avioneta Cessna- Citation, matrícula XA-TQY, se hallaron frente al fraccionamiento Olmeca de esta ciudad, a escasos metros de la zona costera.





OTROS ACCIDENTES



En los últimos años se han presentado un par de accidentes aéreos en Veracruz en los que han perdido la vida al menos cuatro personas:



En mayo de 2009 una avioneta particular tipo Cessna 340­EBCUC, con cuatro personas a bordo se desplomó al norte del puerto de Veracruz.



La aeronave salió la mañana del día siete de mayo de 2009 del aeropuerto “Heriberto Jara Corona”, con destino a la ciudad de McAllen, Texas, y cayó en una zona poblaba sin que hubiera víctimas en tierra.



De las cuatro personas que iban a bordo en esa ocasión fueron tres los muertos entre ellos el piloto y copiloto de la aeronave, identificados como José Suárez y Marco Consuegro, además de la señora Josefina Valdés Quintanilla, una mujer de 24 años de nombre Josefina Ruiz resultó herida de gravedad.



Otro de los accidentes aéreos fue el de una avioneta que fumigaba plantíos de caña en la zona de Tres Valles, que perdió altura precipitándose a tierra, pereciendo el piloto Guillermo Ramírez Ontiveros, de 63 años de edad, originario de Coahuila.



El accidente de la avioneta tipo POI, con matrícula XB­D15, de colores Blanco y Azul fue cerca de los límites con Oaxaca y era propiedad de Roberto Herrera Alarcón, originario de Nopaltepec, Veracruz.