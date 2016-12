Busca MAYM buena reputación para agua en Boca del Río

La licitación para designar a la empresa privada que operará el sistema de agua de Boca del Río tomará en cuenta los antecedentes y reputación del interesado, así como su capacidad financiera, señaló el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez.



Tras darse a conocer que la empresa Odebrecht, la cual opera el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento de Veracruz, sobornó a funcionarios en México por más de 10 millones de dólares, el munícipe dijo que evitarán relacionarse con una compañía de cuestionado prestigio.



\\\"Creo que es una situación grave, pero hasta que no saquemos la licitación sabremos si (Odebrecht) está interesado. Desde luego que vamos a tomar en cuenta todo y haremos un análisis profundo para decidir quién será el socio operador\\\", indicó.



Yunes Márquez expresó que hasta la fecha no ha tenido acercamiento con alguna empresa, no obstante, detalló que la convocatoria estará abierta para empresas mexicanas y extranjeras.



En tanto se publica la convocatoria, lo que ocurrirá a principios de 2017, el

funcionario comentó que el servicio de agua, drenaje y saneamiento lo continuará operando la dirección a cargo de Jorge Hoyos Santillán.



\\\"Creo que no hemos tenido problemas para abastecer la ciudad, sin embargo la llegada de un socio nos ayudará a mejorar la infraestructura y garantizar un servicio de calidad\\\", agregó.



SEGURIDAD EN ZONA TURÍSTICA



Respecto al reforzamiento de la seguridad en la zona metropolitana de Veracruz con elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, Miguel Ángel Yunes precisó que las tareas de vigilancia se redoblarán en zonas turísticas.



\\\"Todas las zonas de la ciudad son importante, pero en esta temporada recibimos una cantidad importante de turistas, por eso habrá un dispositivo importante en plazas públicas y comerciales, en Distrito Boca, en playas, en Ruiz Cortines, en la zona de estadios y el centro\\\", sostuvo.