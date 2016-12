PRD convocaría a movilizaciones contra alza de precio de gasolinas Tweet El diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del PRD, rechazó que se utilice un “simulado desabasto de gasolina para justificar las alzas al precio del combustible” y destacó que su partido no descarta convocar a la movilización si sube el precio de las gasolinas el próximo año Ciudad de México - 2016-12-22 18:55:05 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del PRD, rechazó que se utilice un “simulado desabasto de gasolina para justificar las alzas al precio del combustible” y destacó que su partido no descarta convocar a la movilización si sube el precio de las gasolinas el próximo año.



El PRD no descarta convocar a la movilización para frenar la depredación de la economía de la mayoría de los mexicanos, a través de las alzas indiscriminadas de las gasolinas y, lo que es peor, el desabasto que de manera ficticia se está dando de los combustibles”, resaltó el también vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



Por otro lado, el presidente de la Cámara, Javier Bolaños, urgió a diversas autoridades, sobre todo a Petróleos Mexicanos (Pemex), a emprender acciones inmediatas y contundentes para mitigar el desabasto de combustible en la zona del Bajío mexicano.



Una toma clandestina en un ducto que va de Salamanca a León habría ocasionado el desabasto de gasolina en varias zonas del estado, entre ellas las ciudades de León, Celaya, Silao y su capital”, alertó.



Declaró que es inaceptable que hechos como estos ocurran, por lo que solicitó mayor vigilancia en los ductos de combustible para evitar que grupos delincuenciales provoquen afectaciones en la distribución de gasolina.



Por su parte, la diputada por Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez, pidió medidas alternas que mitiguen el desabasto y, por ende, las consecuencias económicas y sociales hacia diversos sectores de la población en esa zona.



Desde noviembre pasado, por ejemplo, la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro denunció el desabasto de gasolina y diésel en diversas estaciones de servicio en Querétaro, Celaya y San Miguel de Allende.



