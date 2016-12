Difunden sobornos de Odebrecht en el mundo; en Veracruz con grupo Mas y Etileno XXI habría pagado millones a Duarte

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-18:52:29 Coatzacoalcos

El diario Reforma publica el monto de la corrupción que pagó la empresa Odebrecht en el mundo, incluido México, sin particularizar al Estado de Veracruz donde tiene millonarias inversiones en el sur de Veracruz, con Etileno XXI y el Grupo MAS en la zona conurbada de Veracruz para la administración del agua y que aprobó el exgobernador prófugo de la justicia, Javier Duarte.



Se publica que la brasileña Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en varios países del mundo para beneficiarse de contratos, no menciona a Veracruz, pero se puede recordar que tan sólo en el Estado hubo varios anuncios de millonarias inversiones, uno finalmente no se concretó, la construcción de una presa para venderle agua a Xalapa, aunque no se supo si finalmente el exmandatario habría recibido pago alguno para lograr concretar la inversión.



Reforma informa que en México, las mordidas a los funcionarios sumaron unos 10.5 millones de dólares.



Pero haciendo un poco de memoria se puede decir que en el 2015, Marcelo Bahía Odebrecht, dueño de la empresa brasileña Odebrecht fue detenido en Brasil por fuertes actos de corrupción, pero ya era el principal inversor privado extranjero en México y Veracruz.



Fue en 2013 cuando Odebrecht anunció inversiones para Veracruz por 5 mil millones de dólares para el desarrollo de un clúster petroquímico.



En mayo de 2014, Javier Duarte dio a conocer en conferencia de prensa, que comería con Marcelo Odebrechet, quien ya invertía 6 mil 500 millones de dólares en plantas petroquímicas en Coatzacoalcos y Veracruz, con lo cual se generarían más de 13 mil empleos directos, mismos que se verían reflejados en el año 2015 luego de que las plantas industriales entraran en operación.



La reunión sí se llevó a cabo y así lo difundió la misma Coordinación de Comunicación Social, quien circuló la fotografía de Duarte de Ochoa con Marcelo Odebrechet.



Más tarde se supo de la detención del dueño de la empresa y pese a que en Brasil el empresario había sido detenido, en Veracruz le fue asignada la operación del sistema de agua y saneamiento en el puerto de Veracruz y Medellín de Bravo bajo el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrado por Aguas de Barcelona Interagbar de México y Odebrecht Ambiental.



Pero Javier Duarte había anunciado que serían más de 11 mil millones de dólares los que se invertirían en Veracruz durante un encuentro con el presidente del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht; el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin y el embajador de Brasil en México, Marcos Raposo López.



El grupo Odebrecht invertiría 6 mil 800 millones de dólares, monto adicional a los 3 mil 500 millones de dólares que ya ejerce en la realización del Complejo Etileno XXI.



Además, otros consorcios como Mexichem, UNIGEL (Brasil), Celanese (EUA) y Evonik­Idesa (Alemania), traerían 5 mil millones de dólares para el desarrollo de un clúster petroquímico en el sur de Veracruz.



Incluso el entonces director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, dijo que se estaría dando a conocer la inversión para el sur de Veracruz de 300 millones de dólares en Agronitrogenados para producción de fertilizantes que contribuyan a la productividad del campo mexicano.



Lozoya destacó que Etileno Siglo XXI significaba la inversión internacional más importante y más grande en México y precisó que la única relación que existe entre el Gobierno del Estado y la multinacional de origen brasileño, tiene que ver con la inversión privada más importante en los últimos años, el Complejo Petroquímico Etileno XXI, que generaría más de 13 mil fuentes de empleo directas y otras miles de manera indirecta.



Sin embargo ahora el diario Reforma informa que la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, de acuerdo con los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.



La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio que hizo hoy Odebrecht sobre que se comprometió a pagar multas por 6 mil 959.4 millones de reales (unos 2 mil 047 millones de dólares) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.



En Brasil, esos actos ilícitos empezaron en el 2003 y continuaron hasta el 2016, periodo en el que Odebrecht pagó en su país “aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos corruptos hechos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes”.



La empresa abonó ese dinero con el fin de “asegurar una ventaja indebida para lograr o retener negocios para Odebrecht”, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.



Fuera de su país, la compañía pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre el 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”.



Asimismo, desembolsó 92 millones de dólares, entre el 2001 y 2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” y, como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones.



Cuantioso fue también el desembolso en Angola, donde, desde el 2006 al 2013, Odebrecht pagó más de 50 millones de dólares a funcionarios del Gobierno para conseguir “contratos de obras públicas” y, a cambio, se hizo con unos beneficios de 261.7 millones.



En Argentina, la constructora pagó, entre el 2007 y el 2014, más de 35 millones de dólares a “intermediarios con el acuerdo de que esos pagos pasarían, en parte, a funcionarios del Gobierno”. Esos sobornos tenían relación con “al menos tres proyectos de infraestructura” y, como consecuencia, la compañía se llevó unos beneficios de 278 millones de dólares.



La corrupción de Odebrecht también llegó hasta Colombia, donde pagó más de 11 millones de dólares, entre el 2009 y el 2014 para adjudicarse “contratos de obras públicas” y logró un beneficio de más de 50 millones.



En Ecuador, entre el 2007 y el 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35.5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones.



Según el informe del Departamento de Justicia, entre el 2013 y el 2015, durante el gobierno del Presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, la constructora brasileña destinó unos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener contratos de obras públicas con los que obtuvo 34 millones de beneficios.



En México, las mordidas a los funcionarios sumaron unos 10.5 millones de dólares y Odebrecht logró más de 39 millones de beneficios con los contratos que aseguró a resultas de ellas.



Entre el 2011 y el 2014, la compañía brasileña pagó 900 mil dólares a funcionarios corruptos de Mozambique que el documento no identifica, mientras que en Panamá, país en el que Odebrecht ha tenido gran actividad de obras en los últimos años, los sobornos ascendieron a 59 millones.



Según el documento oficial, los pagos a funcionarios corruptos e intermediarios se realizaron entre el 2010 y el 2014, durante la administración del anterior Presidente, Ricardo Martinelli, y con los contratos obtenidos la empresa logró 175 millones de beneficios. El texto menciona como ejemplo el pago entre el 2009 y el 2012 de 6 millones de dólares “a dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno” relacionado con obras de infraestructura, que no identifica, y las coimas se realizaron a cuentas extranjeras designadas por el funcionario panameño y los intermediarios.



Sobre Perú, los sobornos por un total de 29 millones de dólares tuvieron lugar entre el 2005 y el 2014, y los beneficios fueron de 143 millones.







YA SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN: PEMEX



Altos funcionarios del Gobierno mexicano fueron sobornados por la empresa de construcción brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras. Así lo confesó este miércoles la propia constructora en Estados Unidos.



Hasta el momento, sólo Petróleos Mexicanos se ha pronunciado al respecto. Su director, José Antonio González Anaya, dijo que el órgano de control interno de la petrolera ya inició una investigación. En Pemex los contratos los firmó Rafael Beverido Lomelín.



“Pemex ya ha iniciado la investigación por el casos de Odebrecht. Me acaban de avisar, hablé ya con mi órgano interno de control y están empezando las diligencias”, dijo González Anaya en entrevista con López Dóriga.



En total, la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil. Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.



Varios países de Latinoamérica pedirán información a Estados Unidos luego de que la firma brasileña Odebrecht y su petroquímica Braskem admitieran haber pagado millonarios sobornos en la región para obtener contratos públicos.



La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio de que Odebrecht firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2 mil 47 millones de dólares) a los gobiernos de EU, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.