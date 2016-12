Obispo Rutilo rechaza celebración a Santa Clause

Pablo Orozco/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-17:20:07 Minatitlán “Debemos celebrar el nacimiento de un niño que vino a salvar al mundo y no confundirlo con un hombre vestido de rojo y barba blanca, mejor conocido como Santa Clause”, expresó el Obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos, Monseñor Rutilo Muñoz “Debemos celebrar el nacimiento de un niño que vino a salvar al mundo y no confundirlo con un hombre vestido de rojo y barba blanca, mejor conocido como Santa Clause”, expresó el Obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos, Monseñor Rutilo Muñoz Zamora en su visita que realizó en esta ciudad en días pasados.



Al mismo tiempo, el jerarca católico enfatizó que para los mexicanos debe ser motivo de esperanza celebrar una navidad, dentro de una situación social difícil en la que se vive, “Si no ponemos en paz nuestras vidas, si no pedimos perdón, nos reconciliamos, si no tomamos el camino de la honestidad, la justicia, estamos celebrando la pascua” expresó.



En cuanto a la celebración de Santa Claus, Rutilo Muñoz dijo que ese personaje nada tiene que ver con Jesucristo, “es un personaje bíblico, Santa Clause, es una fantasía” descalificó el entrevistado quienes celebran al hombre vestido de rojo, agregando “Adviento, significa la encarnación de Cristo, debemos conjugarlo con la convivencia familiar”.



El Obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos pidió a la población para que se haga un análisis a detalle sobre la situación de inseguridad pública que se vive, “reflexionemos seriamente sobre estos hechos de violencia que nos dejó muchos sin sabores, problemas de corrupción, porque nos hemos alejado de Dios”, ponderó.