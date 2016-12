Eugenio Derbez da adelanto de su película junto a Salma Hayek

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-16:19:11 Ciudad de México foto tomada de:http://www.quien.com/espectaculos/2016/12/22/eugenio-derbez-da-adelanto-de-su-pelicula-junto-a-salma-hayek?utm_source=quien&utm_campaign=InternalTraffic&utm_medium=PLAYLIST

El comediante mexicano reveló el primer tráiler de la divertida cinta ‘How to be a latin lover’.



Eugenio Derbez presentó a través de su cuenta de Facebook un divertido adelanto de la película ‘How to be a latin lover’, en la que actúa junto Salma Hayek y los reconocidos actores Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel Welch, Rob Riggle, Renee Taylor y Linda Lavin.



En la trama de la cinta, Derbez interpreta a Máximo, un ‘latin lover’ vividor y en decadencia que se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana, con la que mantiene una difícil relación, y su hija adolescente.



Chris Spain y Jon Zack son los guionistas de este proyecto producido por el propio Eugenio Derbez y su socio Ben Odell. El director de la cinta es Ken Marino y el estudio que está a cargo es Pantelio Films.





