Falso hallazgo de la avioneta en el Sur: familiares Tweet Familiares choapenses de la joven Trinidad Agama Martínez, quien volaba en la aeronave que se encuentra desaparecida hasta la tarde de este jueves, se molestaron al enterarse que algunas páginas de diarios de la región redactaron una nota, en donde habían aparecido la avioneta junto a los tripulantes muertos, lo cual era totalmente falso, señalaron consternados vía telefónica Agua Dulce - 2016-12-22 16:13:47 - Carlos Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-16:14:10 Agua Dulce Familia de la joven Trinidad Agama piden no dar información falsa sobre la aeronave, hasta que las autoridades la encuentren Familiares choapenses de la joven Trinidad Agama Martínez, quien volaba en la aeronave que se encuentra desaparecida hasta la tarde de este jueves, se molestaron al enterarse que algunas páginas de diarios de la región redactaron una nota, en donde habían aparecido la avioneta junto a los tripulantes muertos, lo cual era totalmente falso, señalaron consternados vía telefónica.



Este jueves páginas de información comenzaron a dar por hecho que elementos de la policía estatal habrían encontrado la aeronave con sus tripulantes muertos, pero nunca señalaron la ubicación incluso involucraban a la agencia de aeronáutica civil, quien avalaba la supuesta nota, pero todo fue inventado.



Los familiares señalaron que se unieron a la búsqueda de la avioneta, ya que los mandos que coordinan la búsqueda como MARINA, PC regional, los acompañan en todo momento en los lugares en donde están peinando la zona, señalaron que este jueves por la tarde se encontraban cerca de las zonas pantanosas de Cosoleacaque y que seguirían hasta la sierra, pero no habían encontrado rastros de la nave.



Los familiares de la joven desaparecida pidieron a los medios de información abstenerse de dar dichas noticas, ya que serán las autoridades que emitan un comunicado de los avances de la búsqueda, hasta este jueves al cierre de esta nota aún no se daba con la aeronave. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario