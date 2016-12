Invasores se niegan a dejar edificio del sindicato petrolero en Nanchital Tweet Solo algunas personas son las que permanecen ocupando algunos cuartos de de la abandonada construcción que sería un hotel, ubicada en la calle 5 de Mayo esquina Niños Héroes, la mayoría después de varios años accedieron a salir, mientras que los que ahí permanecen no tienen el interés por dejar el lugar Nanchital - 2016-12-22 16:02:56 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2016-12-22-16:04:38 Nanchital En Nanchital, la mayoría de las personas que usaban esta propiedad del Sindicato Petrolero como hogar lo abandonaron, otros aun se niegan. Solo algunas personas son las que permanecen ocupando algunos cuartos de de la abandonada construcción que sería un hotel, ubicada en la calle 5 de Mayo esquina Niños Héroes, la mayoría después de varios años accedieron a salir, mientras que los que ahí permanecen no tienen el interés por dejar el lugar.



Recientemente y desconociéndose las causas, una importante cantidad de personas que ocupaban este lugar como su hogar, el cual es propiedad de la sección número 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), simplemente decidieron irse.



Este edificio que lleva años abandonado fue iniciativa del difunto líder sindical Francisco Balderas Gutiérrez, quien en su momento anuncio sería un importante hotel. Este fue invadido por personas, además de ser convertido en refugio de malvivientes, quienes señalaban continuamente que no se saldrían del lugar a pesar que constantemente funcionarios del sindicato petrolero intentaban desalojarlos.



En este edificio se pudo constatar que solo quedan ocupados algunos cuartos ocupados.



Al ser este lugar un refugio para mal vivientes, los habitantes del sector manifiestan temor, ya que el punto donde se ubica permanece sin alumbrado público, por lo que consideran que alguna persona puede ser blanco de un delito.



Un grupo de trabajadores del sindicato de la Sección 11, acudieron al edificio, para realizar mediciones en el remendado portón principal, lo que hace suponer la pronta instalación de una barrera metálica o de concreto para impedir que siga siendo utilizado por los invasores. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario