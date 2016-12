Funciona estrategia contra inseguridad: Sales Tweet El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que México no está en guerra. Señaló que ha diferencia del sexenio pasado, ésta administración privilegia la inteligencia por encima de la fuerza y no se ha declarado en guerra. - 2016-12-22 11:30:42 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Se ha contenido la escalada de homicidios en los 50 municipios más violentos del país, lo que refleja que la estrategia del gobierno para combatir la violencia y la inseguridad comienza a funcionar.



Así lo indicó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en Fresnillo, Zacatecas, luego de la reunión de evaluación en materia de seguridad realizada a puerta cerrada en la base militar de Fresnillo, además sostuvo que “el cambio que se ha dado en la estrategia del combate al crimen organizado es precisamente la atención a estos 50 municipios.



“Queremos que salgan de la lista, atenderlos sin necesidad de que se encuentren con índices que nos obliguen a poner atención en materia delictiva”, comentó.



“Decía alguien que cumplíamos 10 años en la guerra contra el narcotráfico. Esta administración no ha partido de ese enfoque, privilegia la inteligencia por encima de la fuerza y no se ha declarado en guerra, de ninguna manera. Una cosa es atender temas delictivos y otra considerar a los delincuentes enemigos”, comentó.



En el actual sexenio, abundó, se investiga, detiene, consigna, procesa y sanciona conforme a derecho y “creemos que así debemos actuar en respeto pleno a los derechos humanos”.



Con información de SDP Noticias:

