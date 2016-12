Pese a las críticas por su deficiente trabajo, Namiko Matzumoto se niega a dejar la titularidad de CEDH Veracruz Tweet La actual presidenta de la CEDH, propuesta por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para el cargo, rechazó que vaya a renunciar tras el cambio de gobierno Xalapa - 2016-12-22 11:20:54 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, propuesta para ese cargo por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, rechazó que vaya a renunciar tras el cambio de gobierno, tal y como ya ha ocurrido con los titulares de otros organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado.



Al respecto, dijo que envió un oficio a la comisión Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso, para que revise el trabajo que ha realizado.



“Por primera vez desde 2009 la tendencia en las recomendaciones en la CEDH va a la alta, cerramos el año con 50 recomendaciones, aunque no todas están en la página institucional ya que primero se debe de notificar a la autoridad correspondiente, darle un término para la aceptación y realizar la versión pública con la recomendación”, mencionó Matzumoto Benítez.



Luego de los señalamientos que han hecho en su contra los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que a diferencia de lo que ocurría en la pasada presidencia a cargo de Luis Fernando Perera Escamilla, actualmente se han optimizado los recursos e incluso se han incrementado el número de recomendaciones emitidas.



"Que se conozca el trabajo que realiza la Comisión, por primera vez desde 2009 la tendencia en las recomendaciones va a la alta, este año vamos a terminar el año con 50 recomendaciones".



Agregó que desde que tomó el cargo, se han realizado más de 300 acciones en materia de capacitación y difusión sobre derechos humanos a más de 80 mil personas.



"Estamos haciendo un trabajo ardua, con un compromiso serio, de acuerdo a las atribuciones que tenemos constitucional y legalmente encomendadas".

